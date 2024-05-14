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Şehit olan güvenlik korucusu dualarla toprağa verildi

Van'ın Çatak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 14:00 - Güncelleme:
Şehit olan güvenlik korucusu dualarla toprağa verildi
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Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 3 çocuk babası Şeylan için Edremit'teki Müşerref Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirilmesinin ardından, öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mudi, eşi Ayşe Şeylan, çocukları ve yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Şabaniye Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Van Valisi Ozan Balcı, baba Mudi Şeylan'a Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

  • şehit Güvenlik
  • çatak Yıldırım
  • cenaze Edremit

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