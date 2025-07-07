Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu.

Şehit düşen askerlerimizden biri de Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünden 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'tı. 4 yıldır görev yapan şehit Uyanık'ın acı haberi ailesine Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Genç yaşında şehit olan Uyanık'tan geriye Kur'an okurken kaydettiği video kaldı. Şehit asker Uyanık, videoya başlarken "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu, tamam mı?" diyerek arkadaşına vasiyet verdi.