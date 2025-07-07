Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu.GENÇ YAŞINDA ŞEHİT OLDU
Şehit düşen askerlerimizden biri de Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünden 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'tı. 4 yıldır görev yapan şehit Uyanık'ın acı haberi ailesine Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve askeri yetkililer tarafından verildi.ŞEHİT ASKERİMİZİN SESSİZ VASİYETİ
Genç yaşında şehit olan Uyanık'tan geriye Kur'an okurken kaydettiği video kaldı. Şehit asker Uyanık, videoya başlarken "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu, tamam mı?" diyerek arkadaşına vasiyet verdi.