Güncel

Şehit pilotumuzla ilgili kahreden gerçek! Muğla'da kurtulmuş

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, Ağustos ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

14 Kasım 2025 Cuma 07:11
Şehit pilotumuzla ilgili kahreden gerçek! Muğla'da kurtulmuş
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla'da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü.

Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

