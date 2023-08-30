Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay dualarla defnedildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Merzifon Havaalanı'ndan alındıktan sonra kara yolu ile Çorum'a getirilerek Buharaevler Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Burada şehidin eşi Esmanur, babası Çetin Çalgay ile yakınları şehidin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.

Çalgay'ın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

Şehidin naaşı, askerlerin omzunda topçu arabasına konularak konvoy eşliğinde götürüldüğü Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile askeri erkan katıldı.

