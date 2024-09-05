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Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 06:57 - Güncelleme:
Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi
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Şehit Binbaşı Ayan için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Hakkari'den askeri uçakla Isparta'ya getirilen Ayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Törende, Ayan'ın eşi Nazan, annesi Gülümser, kardeşi Elif Ayan şehidin naaşı uçaktan indirildiği esnada ağıtlar yaktı, sinir krizi geçirdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin yakınlarının koluna girerek onları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Ayan'ın, Gülümser ve Harun adlarında 10 aylık ikiz çocukları olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip Senirkent ilçesi Gençali köyünde defnedilecek.

Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli katıldı.

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