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Şehit Piyade Er son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök'ün cenazesi Bingöl'de toprağa verildi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 03:26 - Güncelleme:
Şehit Piyade Er son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Bingöl'e getirilen Günerigök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından Bingöl Havalimanı'nda karşılandı.

Günerigök'ün cenazesi buradan Ilıcalar beldesine götürüldü.

Ilıcalar beldesi Bedesten Çarşısı Meydanı'nda helallik alındı ve dua edildi

İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından Kamışlı Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Günerigök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Fatma Günerigök ile Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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