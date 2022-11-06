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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

AA6 Kasım 2022 Pazar 23:06 - Güncelleme:
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
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Şehidin Oğuzeli ilçesinin kırsal Karahan Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Büşra Uçar ve askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Gözyaşı döken anne Zeliha ve baba Hasan Öztürk'ü yakınları teselli etti.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Ailenin 8 kardeşinden biri olan ve bekar olan şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

  • Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk
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