Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Mesut, annesi Berrin ile kız kardeşi Merve Güler, yakınları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı askerlerin omzunda taşındı.

Tuğgeneral Özfidan, cenaze namazı öncesi, şehidin tabutu başında dua okuyarak askeri selam verdi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdı.

Namazın ardından askerlerin omzuna alınan Güler'in naaşı, cami çıkışında Vali Yazıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarca cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi Uncalı Mezarlığı'ndaki Antalya Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.