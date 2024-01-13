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Şehit Piyade Uzman Çavuş Aslan son yolculuğuna uğurlandı... ''Peygamber efendimize komşu oldun oğlum''

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Şehit Piyade Uzman Çavuş Aslan son yolculuğuna uğurlandı... ''Peygamber efendimize komşu oldun oğlum''
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29 yaşındaki Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava da, "Peygamber efendimize komşu oldun oğlum" sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.

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