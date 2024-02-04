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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'de defnedildi

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'de defnedildi
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Şehit Dingil'in (30) Türk bayrağına sarılı naaşı, Çona köyündeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köydeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Mehmet, annesi Nadiye, kardeşleri Zeliha ve Nuri Dingil ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende ağlayan aile fertlerini, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit düştüğünü bildirmişti.

  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil
  • Şehit Kadir Dingil
  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Dingil

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