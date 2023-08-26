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Şehit polis anısına araç konvoyu düzenlendi

Geçtiğimiz gece Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, şehit olan meslektaşları anısına konvoy oluşturarak Kağıthane'de tur attı. O anlar kameralara yansıdı.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 03:26 - Güncelleme:
Şehit polis anısına araç konvoyu düzenlendi
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Geçtiğimiz gece Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, şehit olan meslektaşları anısına konvoy oluşturarak Kağıthane'de tur attı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz gece Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir eve uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin polise silahla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açmasıyla 2 polis memuru ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 polis memurundan biri olan Hakan Telli tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri gece saatlerinde, şehit olan meslektaşları Hakan Telli anısına konvoy oluşturdu. Otomobil ve motosikletler ile oluşturulan konvoy çakarlı lambalar ve sirenler eşliğinde Kağıthane'nin farklı noktalarında tur attı. Anma konvoyunun geçtiği anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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