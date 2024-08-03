Şehit polis memuru Kuzkun dualarla toprağa verildi

Kuzkun için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş tarafından dua edildi.

Törene şehidin babası Ahmet, annesi Melek, eşi Seda ve yakınları ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Altunyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.

Polis memuru Kuzkun, Gaziantep Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde 10 Temmuz'da eğitim verdiği sırada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpmasıyla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.