İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3659
  • EURO
    36,3618
  • ALTIN
    2820.63
  • BIST100
    9300.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şehit polis memuru Yiğit için tören

Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için tören düzenlendi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Şehit polis memuru Yiğit için tören
ABONE OL

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesinden alındıktan sonra Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu'nun okuduğu dua sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze aracına konularak memleketi Adana'ya gönderildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.