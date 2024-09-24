İstanbul Ümraniye'de 'motosiklet hırsızlığı' şüphelisi Yunus Emre Geçit, yakalanacağı sırada bir polisin silahını alıp kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Çatışma sırasında bir polis ile şüphelinin yanındaki annesi yaralandı. Kısa sürede yakalanan zanlı, sorgusunun ardından emniyetten eldiven takan 2 kadın polisin arasında, üzerine çöp poşeti giydirilmiş şekilde çıkarıldı. Hayvan nakil aracıyla adliyeye sevk edilen 'suç makinesi' tutuklandı.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim." ifadelerini kullandı.

Şehit eşinin paylaşımı yürekleri bir kez daha dağladı.

Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim #SehitSeydaYılmaz pic.twitter.com/gxSunvXPsn — Semih Yılmaz (@semhyl) September 24, 2024

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