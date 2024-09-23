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  • Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın naaşı dualarla toprağa verildi
Güncel

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın naaşı dualarla toprağa verildi

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın naaşı dualarla toprağa verildi
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Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin polis memuru eşi Semih Yılmaz, tabuta sarılarak "İzin aldık Sivas'a gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin Sivas'ı, bugün yola çıkacaktık." diyerek gözyaşı döktü.

Yılmaz'ın annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı da kızlarının tabutuna sarılarak bir süre ağladı.

Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehidin meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehidin yaklaşık 1 yıl önce meslektaşı Semih Yılmaz ile evlendiği öğrenildi.

- Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

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  • Şeyda Yılmaz

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