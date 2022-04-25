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Şehit polis, Yozgat'ta son yolculuğa uğurlandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA25 Nisan 2022 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
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Takip ettiği şüpheli Burhan Bağış'ın attığı taşın başına isabet etmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan Zafer Mat için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy meydanındaki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Soylu, cenaze namazı öncesi şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Soylu, şehidin annesi Güllefere, babası Mahir, eşi Zeynep Mat'a taziye dileğinde bulunduktan sonra "Babam cennete gitti, şehitler ölmez" diyen şehidin kızı Fatma Zehra (8) ile konuştu. Yozgat Müftüsü Ali Gülden'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mat için helallik alındı. Daha sonra Bakan Soylu'nun omuz verdiği şehit Zafer Mat'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.

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