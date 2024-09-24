İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1354
  • EURO
    38,0726
  • ALTIN
    2887.69
  • BIST100
    10064.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit polisle ilgili yürek yakan detay! Yıllar önce dayısına söylemiş
Güncel

Şehit polisle ilgili yürek yakan detay! Yıllar önce dayısına söylemiş

Ümraniye'de Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ilkokul yıllarında polis olup şehit olacağını söylediği belirtildi.

IHA24 Eylül 2024 Salı 15:43 - Güncelleme:
Şehit polisle ilgili yürek yakan detay! Yıllar önce dayısına söylemiş
ABONE OL

Geçtiğimiz günülerde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, şüphelinin ateş açması sonucu Yılmaz boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Henüz bir yıllık evli olan Yılmaz, saldırıdan bir gün sonra izne ayrılıp baba evine gitmeyi planlıyordu. Yılmaz'ın baba ocağında ise hüzün hakimken aile taziyeleri kabul etti.

DAYISINA ŞEHİT OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Dayı Mustafa Yaman, Şeyda'nın ilkokul zamanlarında polis olup şehit olacağını söylediğini dile getirerek, "Hayat dolu idealleri olan vatanını milletini seven biriydi. İlkokuldan bu zamana kadar 'Dayı ben polis olup şehit olacağım' diyordu. İstediği de oldu. Kelimelere sığmaz. Sabah izin alıp gelecekti. Burada olacaktı. Allah'ım onu buraya bize temenni gönderdi. Yeni evlendi. Bir senelik, 4 Ağustos'ta. 3 ay İzmir'de kaldı. Oradan eşinin yanına tayin oldu. Herkesi severdi. Vatan sağ olsun" dedi.

ACILI BABADAN AÇIKLAMA

Gözü yaşlı Baba Mehmet Yağlı ise "Allah bütün emniyet güçlerimizi her türlü kötülüklerden ve belalardan korusun. Cümlesine sağlık sıhhat diliyorum" diye konuştu.

Polisi şehit eden caninin annesi: Keşke ben ölseydim

Şehidin eşinden ağlatan paylaşım

'Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgana siyah çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldı' iddiasına yalanlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.