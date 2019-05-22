Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaa okundu.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme" suçlarından olmak üzere ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, bu sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi talep edildi.

Duruşma devam ediyor.