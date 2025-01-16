Elazığ, 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır yara aldı. Ağır hasar gören 19 bin bina arasında Atatürk Lisesi de vardı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, destek projesi kapsamında liseyi yeniden inşa edeceklerini duyurdu. Elazığ Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında Eylül 2021'de protokol imzalandı. Depremzede öğrencilerin eğitim göreceği 32 derslikli okulun inşaatı, 62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edildi.

İCRAYA KARŞI 'YASAK' CEZASI

İhaleyi kazanan Zanew İnşaat ve Arin Yapı iş ortaklığı 2023'te inşaata başladı. Firmanın ödeme istediği CHP'li belediyenin "Para yok" yanıtını verildiği iddia edildi.

10 milyon TL harcayan yüklenici firma, alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlattı; İzmir Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Ayrıca Kamu İhale Kurumu, Zanew İnşaat ve Arin Yapı iş ortaklığına bir yıl süreyle ihalelere katılma yasağı getirdi. İkinci kez mağdur olan firma, kararın iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

SEKİN'İN ANISINA VEFASIZLIK

Eylül 2021'deki protokol imza töreninde CHP'li belediye okulun İzmir Adliyesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis Fethi Sekin'in anısına yapılacağını duyurmuştu.

'SEÇİMLE OYALADILAR'

Arin Yapı ve Zanew İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, Elazığ'a gelen CHP'li milletvekillerinin kentteki diğer okulları ziyaret ettiğini ancak duran inşaatın akıbetiyle ilgilenmediklerini belirtti. Demirci, şöyle konuştu: "Birinci ve ikinci olan hak edişlerimizi İzbeton'a gönderdik ama ödeme yapılmadı. Buna rağmen gücümüz yettiği kadar işe devam ettik. Bu süre zarfında seçim olduğunu ve seçimden bu işi çözeceklerini söylediler. Seçimden sonra da paralarımızı ödeyemediler."

BELEDİYE: YENİ İHALE HAZIRLIYORUZ

Akşam Gazetesi'nin iddiaları sorduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini ve inşaatın her koşulda tamamlanacağı bildirdi. Açıklamada ihale sürecinin yeniden başlatıldığını belirtilirken, yüklenici firma fesih işleminin 15 Ağustos'ta yapıldığını aktardı. 5 aydır ihaleyle ilgili gelişme yaşanmaması da dikkat çekti.

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