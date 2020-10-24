Şehit Üsteğmen adı mezun olduğu okulda yaşatılacak

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:28

PKK'lı teröristlerce 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Köreke'nin annesi Ayda Nur Köreke, oğlunun mezun olduğu Tarsus ilçesindeki Sadık Eliyeşil Ortaokulunda "matematik ve zeka oyunları sınıfı" kurulmasına destek oldu.

Yaklaşık 6 ayda oluşturulan sınıfta, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, anne Köreke ve okul müdürü Ahmet Karagöz'ün de katılımıyla tören düzenlendi.

Şehit annesine eğitime katkılarından dolayı teşekkür eden Otcu sınıfın "yeni Ozanlar" yetişmesine vesile olmasını diledi.

Karagöz de destekleri dolayısıyla Köreke ailesine teşekkür etti.