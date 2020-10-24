İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Üsteğmen adı mezun olduğu okulda yaşatılacak
Güncel

Şehit Üsteğmen adı mezun olduğu okulda yaşatılacak

Hakkari'de 3 sene önce şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı, Mersin'de mezun olduğu okulda annesinin katkılarıyla oluşturulan 'matematik ve zeka oyunları sınıfı'nda yaşatılacak.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:28
ABONE OL

PKK'lı teröristlerce 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Köreke'nin annesi Ayda Nur Köreke, oğlunun mezun olduğu Tarsus ilçesindeki Sadık Eliyeşil Ortaokulunda "matematik ve zeka oyunları sınıfı" kurulmasına destek oldu.

Yaklaşık 6 ayda oluşturulan sınıfta, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, anne Köreke ve okul müdürü Ahmet Karagöz'ün de katılımıyla tören düzenlendi.

Şehit annesine eğitime katkılarından dolayı teşekkür eden Otcu sınıfın "yeni Ozanlar" yetişmesine vesile olmasını diledi.

Karagöz de destekleri dolayısıyla Köreke ailesine teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.