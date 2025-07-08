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Şehit Uyanık'ın annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi: Onu gözlerinden öpüyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ı, şehidin memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurladı. Bakan Uraloğlu, “Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi. Öte yandan Uyanık'ın annesi Kevi Uyanık, Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
Şehit Uyanık'ın annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi: Onu gözlerinden öpüyorum
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen, Uraloğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Uraloğlu, törende "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Bitlis Ersan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Şehidin annesi 70 yaşındaki Kevi Uyanık, Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi. Uyanık, "Onu gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi.

"ALLAH SİZİ CENNETİNDE BULUŞTURSUN"

Uraloğlu, şehidin annesinin selamını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini belirterek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Uraloğlu, "Allah sizi cennetinde buluştursun." ifadesini kullandı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Dereyolu köy mezarlığında toprağa verildi.

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