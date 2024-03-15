Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, dün iniş sırasında piste yakın bölgede düştü. Pilot Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü İstihdam Uzman Çavuş evli ve 1 çocuk babası Ercan Güven şehit oldu. Şehidin cenazesi, askeri uçakla Çıldır Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası ile alınarak cenaze aracına getirildi.

Şehit Güven'in cenazesini annesi Hatice Güven, babası Yusuf Niyazi Güven ve eşi Cansu Güven, havalimanında gözyaşları içerisinde karşıladı. Şehidin cenazesi, buradan alınarak Girne Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze Yavuz Sultan Selim Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları, tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü. Taziyeleri kabul eden baba Güven, ayakta durmakta güçlük çekti.

AĞABEYİ DE 7 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Cenaze törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çok sayıda asker ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, namaz sonrası tören mangası eşliğinde Kemer Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin 2 oğludan küçüğü olan şehit Güven'in ağabeyi Hilmi Güven'in de 7 yıl önce geçirdiği enfeksiyon hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.(DHA)