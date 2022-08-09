İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9224
  • EURO
    18,3384
  • ALTIN
    1034.33
  • BIST100
    2785.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi
Güncel

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç (36), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DHA9 Ağustos 2022 Salı 18:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Ankara'dan hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Halil Koç için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, şehidin annesi Gülsen Koç, eşi Yasemin, çocukları Agah (4), Zeynep Koç (8) ile kardeşlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene silah arkadaşları Şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un askeri üniformasını tabutuna serdi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. Törende, 'şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Şehidin annesi Gülsen Koç, şehit oğlunun naaşını taşıyan top arabasının arkasından yürürken, "Oğlum çok iyiydi. Yavrum, evlatların bana emanet. Annem, ben sana kurban olurum" diye gözyaşı döktü.

2011 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan Şehit Halil Koç'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

  • Piyade Uzman Çavuş Halil Koç
  • Halil Koç
  • şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.