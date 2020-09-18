Şehit Uzman Çavuş Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

AA 18 Eylül 2020 Cuma 14:37 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 14:50

Şehit Kılınç'ın (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Gençali Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camisi'ne getirildi.

Törende, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, Mersin ve Karaman kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin Silifke M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi İbrahim Kılınç da askeri personelin gözetiminde törene katıldı. Törende, ailenin talebi üzerine İbrahim Kılınç'ın kelepçesi çıkarıldı.

Törende, şehidin 3 yaşındaki oğlu Ahmet Cemal ile zabıta görevlileri ve güvenlik güçleri yakından ilgilendi.

Şehidin 1 yaşındaki kızı Fatma Aynur aile yakınlarınca tören alanındaki parka götürüldü.

Törende şehidin babası Cemal, annesi Fatma, eşi Hatice gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin naaşı Mut Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.