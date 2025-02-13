Şehit Uzman Çavuş Oktay'ın şehadet haberi ailesine ulaştı





Şehidin Konak ilçesine bağlı Kocakapı Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen yetkililer, Oktay'ın şehadet haberini iletti.

Evin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu, eve Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ağabeyi Mustafa Oktay, burada taziyeleri kabul etti.

- "Mayısta düğünü olacaktı"

Ağabey Oktay, gazetecilere 32 yaşındaki kardeşinin görevine 8 yıl önce başladığını söyledi.

Daha önce Irak'ın kuzeyi ve Libya'da görev alan kardeşinin son olarak Balıkesir'deki komando tugayında görevli olduğunu anlatan Oktay, "Rabbim şahadetini kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi.

Oktay, 11 kardeş olduklarını, 6 erkek kardeşten şehitlik mertebesinin Osman Oktay'a nasip olduğunu ifade ederek, kardeşinin kanının yerde kalmayacağından kuşku duymadıklarını dile getirdi.

En son 3 ay önce görüştüklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Boyun fıtığı nedeniyle hastanede yatıyordum. Hastaneye ziyaretime gelmişti. Ondan sonra bir daha nasip olmadı, görüşemedik. Geçen ay nişanlanmıştı. Mayısta düğünü olacaktı. Düğünden sonra da görevini sürdüreceğini söylüyordu. Babamızı, 2010 yılında kaybetmiştik. Şimdi Osman kardeşimi, vasiyeti üzerine babamın yanına defnedeceğiz. Düzenini kurmuştu. Evini, eşyalarını almıştı. Düğünü değil de Rabbim şehitlik nasip etti."

Şehidin cenazesinin, yarın İzmir'de yapılacak törenin ardından Buca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.