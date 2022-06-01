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Şehit Uzman Çavuş Özcan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
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Siirt'ten askeri uçakla Balıkesir'e taşınan şehidin cenazesi, 9. Ana Jet Üs Komutanlığından alınarak Altıeylül ilçesi Ortamandıra Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, babaevinin önünde helallik alındıktan sonra mahalle meydanındaki tören alanına götürüldü. Eşi Zehra Özcan, annesi Seval Özcan ve babası Abdullah Özcan, şehit Uzman Çavuş Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Evli ve iki çocuğu olan Özcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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