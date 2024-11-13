Şehit ve gazi çocukları Çanakkale, Bursa ve Eskişehir'deki tarihi mekanları gezecek

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından, şehit ve gazi çocuklarına yönelik kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Kahramanların İzinde Anadolu" programı ile çocuklar, 14-16 Kasım tarihlerinde Çanakkale, Bursa ve Eskişehir'de tarihi mekanları ziyaret edecek.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, programa ilişkin yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde şehit yakınları ve gaziler için yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Sosyal hizmet uzmanlarının refakatinde 36 şehit ve gazi çocuğunun katılımıyla gerçekleştirecekleri Kahramanların İzinde Anadolu etkinliğinin de bu projelerden biri olduğunu aktaran Kurt, "Etkinliğin amacı gençlerde tarih bilincinin pekiştirilmesi, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, birlikte zaman paylaşımı ile kahraman şehitlerimizin emaneti çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde geçirmesidir. Onların yüzündeki tebessüm bizim için dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.

Çocuklar, program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ziyaretinin ardından gezecekleri şehirlere uğurlandı.