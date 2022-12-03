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Şehit ve gazi çocukları teknoloji etkinliğine katıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şehit ve gazi çocuklarına yönelik teknoloji etkinliği düzenlendi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 17:01 - Güncelleme:
Şehit ve gazi çocukları teknoloji etkinliğine katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki TÜBİTAK Teknoloji Atölyesinde düzenlenen etkinlikte, 8-12 yaş arasındaki 12 şehit ve gazi çocuğu "3D Yazıcıda Baloncuk Çubuğu Yapımı" programlama etkinliğine katıldı.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teknoloji, çocukların ve gençlerin öğrenme sürecini önemli ölçüde desteklemektedir." dedi.

Teknolojinin günlük hayatın bir parçası haline geldiğini ifade eden Gürs, "Cumhurbaşkanımızın 'çocukluk hayalim' dediği yerde, Millet Kütüphanesi'nde, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları ile bir aradayız." diye konuştu.

Şehit çocuğu büyüten ve aynı zamanda şehit kızı olan Gürs, teknolojinin gelişimi ve kullanımının bütün dünyada kültürel ve sosyal değişim başlattığını ifade ederek, "Teknoloji doğru kullanıldığında, olumlu ve yapıcı yönünü kabul etmeliyiz. Çünkü artık teknoloji günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Böyle bir ortamda, eğitimde geleneksel yöntemlere kalınması beklenemez." dedi.

"3D Yazıcıda Baloncuk Çubuğu Yapımı" etkinliğinde, üçüncü boyutun zenginliği kullanılarak çocuklara sadece görsel değil, hissel kavrama imkanının verilmesinin de amaçlandığını söyleyen Gürs, çocukları son teknolojiyle tanıştırarak gelecek hedeflerini belirlemede yol göstermeyi hedeflediklerini de belirtti.

Gürs, "Desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Derya Yanık hanımefendiye ve tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuk gülerse, dünya güler." dedi.

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