İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit yakınına küfretmişti... İP'li Türkkan'a sert tepki: Aynı karede olmak benim için züldür
Güncel

Şehit yakınına küfretmişti... İP'li Türkkan'a sert tepki: Aynı karede olmak benim için züldür

Kocaeli'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, şehit ailelerine hakaret etmesiyle gündeme gelen İP'li vekil Lütfü Türkkan ile aynı karede olmayı reddederek toplu fotoğraf çekimine katılmadı. Israrların üzerine Katırcıoğlu, 'Şehit olan kardeşlerimizin ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan'ın olduğu bir fotoğraf karesinde olmak benim için züldür. Lütfen ısrar etmeyin.' dedi.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Şehit yakınına küfretmişti... İP'li Türkkan'a sert tepki: Aynı karede olmak benim için züldür
ABONE OL

Kocaeli'de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İP vekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ATIRCIOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Program sonunda toplu halde fotoğraf çekimi yapılacağı sırada AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bütün ısrarlara rağmen, ben şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahsiyetle aynı fotoğraf karesine girmem diyerek fotoğraf çekilmedi. Israrların üzerine Katırcıoğlu, "Bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olan kardeşlerimizin ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan'ın olduğu bir fotoğraf karesinde olmak benim için züldür. Dün olduğu gibi, bugünde, yarında milletimizin değerlerine saygı göstermeyen hiç kimseyle yan yana gelmeyeceğim onun için lütfen ısrar etmeyin." diyerek protokol fotoğraf karesine girmedi.

AYNI MASAYA OTURMADI

Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu'nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan'ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu'nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında şehit yakını olan bir kişi iddialara göre Akşener'e küfür etmişti. Sesini yükselterek küfür eden şehit yakının yanında giden Kocaeli vekili Lütfü Türkkan niye küfür ediyorsun diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İP'in HDP ile bir araya geldiğini bağıran şehit yakının kulağına eğilen Türkkan, ağır bir şekilde küfür etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.