Kocaeli'de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İP vekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ATIRCIOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Program sonunda toplu halde fotoğraf çekimi yapılacağı sırada AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bütün ısrarlara rağmen, ben şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahsiyetle aynı fotoğraf karesine girmem diyerek fotoğraf çekilmedi. Israrların üzerine Katırcıoğlu, "Bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olan kardeşlerimizin ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan'ın olduğu bir fotoğraf karesinde olmak benim için züldür. Dün olduğu gibi, bugünde, yarında milletimizin değerlerine saygı göstermeyen hiç kimseyle yan yana gelmeyeceğim onun için lütfen ısrar etmeyin." diyerek protokol fotoğraf karesine girmedi.

AYNI MASAYA OTURMADI

Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu'nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan'ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu'nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında şehit yakını olan bir kişi iddialara göre Akşener'e küfür etmişti. Sesini yükselterek küfür eden şehit yakının yanında giden Kocaeli vekili Lütfü Türkkan niye küfür ediyorsun diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İP'in HDP ile bir araya geldiğini bağıran şehit yakının kulağına eğilen Türkkan, ağır bir şekilde küfür etmişti.