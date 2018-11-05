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Şehit yakınları darbecilerle yüzleşti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay  tarihinde darbecilerce şehit edilenlerin yakınları ile 15 Temmuz gazileri müşteki  olarak dinlendi.
 
Şehit Tevhit Akkan'ın eşi Edebiye Akkan, darbe girişiminin ilk  saatlerinde eşi ve çocuklarının darbecilere karşı direnmek için Jandarma Genel  Komutalığı Karargahına gittiğini, burada açılan ateş sonucu eşinin başından  vurularak şehit olduğunu, iki oğlunun ise yaralandığını söyledi.
 
Müşteki Edebiye Akkan, darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu, davaya  katılmak istediğini sözlerine ekledi.
 
Şehidin oğlu 15 Temmuz gazisi Emrah Akkan da olay gecesi babasıyla  evde bulundukları sırada kendisini arayan bir arkadaşının ağlayarak darbe  yapıldığını söylediğini aktardı.
 
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "darbecilere karşı  alanlara" çağrısı üzerine ağabeyi Nahit ve babası Tevhid Akkan ile  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini ifade etti.
 
Külliye'ye yakın bir mesafe kala tankları gördüğünü, bu esnada zırhlı  araçtaki askerlerin havaya ateş ettiğini söyleyen Akkan, burada karşılaştıkları  yaralı bir polisin, "Gitmeyin ateş ediyorlar" dediğini bildirdi.
 
Tanktaki askerlere, "Biz bu vatanın evladıyız, neden bunu  yapıyorsunuz?" diye sorduğu sırada kendilerine ateş edildiğini, kurşunların  ağabeye isabet ettiğini belirten Akkan, "Etrafa baktığımda babamı da vurulmuş bir  vaziyette gördüm. Vurulduğumu ise fark etmemiştim. Babamı hastaneye götürdüğümde  ben de burada kendimden geçmişim. Kalbimin iki santimetre altına kurşun girmiş,  karaciğerimi yırtarak çıkmış. Günlerce yoğun bakımda kaldım." diye konuştu.
 
Tedavisinin devam ettiğini belirten Akkan, darbecilerden şikayetçi  olduğunu kaydetti.
 
İKNA GİRİŞİMİNE ATEŞLE KARŞILIK VERMİŞLER
 
Gazi Ferit Akkan ise kardeşi ve babasıyla evden çıktıklarında darbe  girişiminin ilk saatleri olduğunu dile getirdi.
 
Jandarma Genel Komutanlığı karargahı önüne geldiklerinde zırhlı  araçlardaki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını ancak kendilerine ateş edilerek  karşılık verildiğini vurguladı.
 
İlk ateşte babasının vurulduğunu, iki kardeşinin yaralandığını aktaran  Ferit Akkan, "Babama yetiştiğimde can çekişiyordu. Şehadet getirmesini istedim.  İki kardeşimin vurulduğunu bilmiyordum. Hastaneye geldiğimizde vurulduklarını  fark ettim. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.
 
Duruşmaya yarın devam edilecek.

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