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Şehit yakınlarından Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nde şehitlikleri ziyaret

Ankara'da şehit yakınları Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla, şehitlikleri ziyaret etti.

AA16 Haziran 2024 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Şehit yakınlarından Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nde şehitlikleri ziyaret
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Kurban Bayramı'nın birinci günü ile Babalar Günü'nün aynı güne denk gelmesi dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitlikler ile Cebeci Asri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Çocuklarının kabirleri başında dua eden bazı anne ve babalar duygusal anlar yaşadı.

Şehit çocukları da babalarına dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı.

Tekirdağ'dan, 15 Temmuz Şehidi oğlu Mucip Arıgan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gelen Saliha Arıgan, AA muhabirine, "Oğlumun yanına geldim, burada huzur buluyorum, konuşuyorum, duasını okuyorum. Bir ayağım burada, bir ayağım Tekirdağ'da." dedi.

- "EVİMİZDE BABAMIZ YOK, EKSİĞİZ"

Emine Erdal ise 9 yaşındaki oğlu ile 1 Ekim 2017'de Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan eşi Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın kabri başında duygusal anlar yaşadı.

Erdal, buruk olduklarını söyleyerek, "Evimizde babamız yok, eksiğiz. Söylenecek bir şey yok." diye konuştu.

- "BABALAR GÜNÜ'MÜ KUTLARDI, SARILIRDI"

Cemal Çağlar da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 22 Temmuz 2012'de helikopter düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Çağlar'ın kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Çağlar, "Bugün babalar Günü'nü kutlayacak oğlum yok, şehit oldu. Bunun burukluğu var. Ben onun yanına geldim, onun bayramını kutlamaya. Yaşasaydı gelir bayramımı kutlardı, Babalar Günü'mü kutlardı, sarılırdı. Gelip beni ziyaret etmesi, sarılması her şeye değerdi." diye konuştu.

  • Ankara şehit yakınları
  • Kurban Bayramı ziyareti
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