14 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Şehit yakınlarından Özgür Özel'e sert çıkış! ''Düpedüz ahlak ve devlet adabı eksikliği''

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Genel Başkanı Özel'e 'Hakaret ederek siyaset yapmak, milletin sorunlarına çözüm üretmekten aciz olanların sığındığı en kolay yoldur. Türk milleti, bu tarz seviyesiz üsluba değil; icraata, projeye, hizmete bakar. Hakaretle gündem oluşturmaya çalışanlar ise, er ya da geç milletin vicdanında kaybedeceklerdir' ifadeleriyle tepki gösterdi.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 10:13
Şehit yakınlarından Özgür Özel'e sert çıkış! ''Düpedüz ahlak ve devlet adabı eksikliği''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasetin temelinde bulunması gereken edep ve üslup çizgisini bu denli aşmasının, muhalefet sorumluluğunu tamamen unuttuğunu gösterdiğini dile getiren terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu hakaret diliyle siyaset yapanların, kendi seviyelerini düşürdüğünü, millet nezdinde itibarlarını tükettiğini söyledi.

Gündüz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla defalarca kez devletin zirvesine gelmiş, Türkiye'yi her alanda güçlendirmiş bir liderdir. Ona karşı kullanılan 'lan' gibi basit, argo ve terbiyesiz ifadeler; ne siyasi bir eleştiridir ne de demokratik bir tavırdır. Bu, düpedüz ahlak ve devlet adabı eksikliğidir.

Siyaset; millete hizmet yarışıdır, sokak ağzıyla kavga alanı değil. Eğer bir konuda eleştiri yapılacaksa bu, belgeyle, bilgiyle, milletin anlayacağı bir dil ve üslupla yapılır. Hakaret ederek siyaset yapmak, milletin sorunlarına çözüm üretmekten aciz olanların sığındığı en kolay yoldur. Türk milleti, bu tarz seviyesiz üsluba değil; icraata, projeye, hizmete bakar.

Hakaretle gündem oluşturmaya çalışanlar ise, er ya da geç milletin vicdanında kaybedeceklerdir" dedi.

