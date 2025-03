Şehitler Abidesi'nde 18 Mart dolayısıyla tören

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşma yaptığı törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız konuştu.

Yaldız, milletin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale'nin, vatanının, milletinin, bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Yaldız, şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktığı ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz. Çanakkale ruhundan ve manevi varlığınızdan aldığımız güçle, vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek, şanlı bayrağımız ilelebet gökyüzünde dalgalanmaya devam edecek, dünya var olduğu sürece bu topraklar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Türk ulusunun birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Maltepe Cumhuriyet Camisi İmam Hatibi Muhammed Said Sezer'in Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti.

Türk milletinin kahramanlık destanının "Yüz Onun" temasıyla yad edildiği törende daha sonra Çanakkale Savaşları gazisi Mehmet Bilici ile 1975 yılında yapılmış röportajın bir kısmı tören alanındaki dev ekranda yayımlandı. Program kapsamında "Gönül Coğrafyamızın Sesleri" korosu türküler seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehitlik defterini imzaladıktan sonra beraberindekilerle temsili şehitliklere karanfil bıraktı.

Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar da Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit yaptı. Geçit törenini Yılmaz ile protokol üyeleri de izledi.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi "Türk Yıldızları"nın gösteri uçuşu ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, milletvekilleri, büyükelçiler, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.