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Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

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