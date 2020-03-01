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Güncel

Altun'dan ''Şehitler tepesi'' açıklaması... 'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır!'

İletişim Başkanı Altun, '“Şehitler tepesi boş değildir” demek, “bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik” demektir' açıklamasını yaptı.

01 Mart 2020 Pazar20:48 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 20:48

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Şehitler tepesi boş değildir" ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 

“Şehitler tepesi boş değildir” demek, “bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik” demektir.

“Şehitler tepesi boş değildir” demek, “vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor” demektir.

“Şehitler tepesi boş değildir” demek, “şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır” demektir.

“Şehitler tepesi boş kalmayacaktır” demek ise “tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız” demektir.

”Şehitler tepesi boş kalmayacaktır” demek, “şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz” demektir.

Şunu herkes bilsin ki, vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır!

Şehitler tepesi boş kalmayacaktır!

“Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır” demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır!

Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun!" ifadelerini kullandı. 

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