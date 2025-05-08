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Şehitler üzerinden algı oyunu! Sözcü'nün manipülasyonuna yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarının “Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Şehitler üzerinden algı oyunu! Sözcü'nün manipülasyonuna yalanlama
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DMM, bazı basın yayın organlarının algı çalışmalarına geçit vermedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi X hesabından konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı" şeklindeki iddialar doğru değildir.

Milli Savunma Bakanlığı'nın aziz şehitlerimizle ilgili açıklamalarında, "bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarılması" ve mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili "bölücü terör örgütünün yerleştirdiği" ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verilmektedir.

Öte yandan MSB'nin daha önceki açıklamaları incelendiğinde, EYP veya mayına basma gibi durumlarda söz konusu ifadeyi birçok kez kullanmadığı görülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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