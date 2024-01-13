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Şehitlerimiz üzerinden provokatif paylaşımlar! Bakan Yerlikaya: 60'ı tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Şehitlerimiz üzerinden provokatif paylaşımlar! Bakan Yerlikaya: 60'ı tespit edildi
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi."

Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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