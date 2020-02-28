Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Esed'in generali Rahmun ve yüzlerce militanı öldürüldü

28 Şubat 2020 Cuma22:52 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:52

Türk Hava Kuvvetlerinin Halep’e yaptığı hava saldırısı sonucunda aralarında Tuğgeneral Burhan Rahmun’un da bulunduğu yüzlerce rejim unsurnun öldürüldüğü iddia edildi.

TSK'ya ait SİHA’ların Cebel el-Zaviye'nin doğusunda üst düzey rejim askerlerinin de bulunduğu bir askeri toplantıya hava saldırısı düzenlediği ve Esed rejiminin 124. Alay komutanı Burhan Rahmun'la beraber yüzlerce rejim unsurunun öldürüldüğü iddia edildi.



Rudaw English'in iddiasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Halep'te üst düzey rejim askerlerinin olduğu bir toplantıyı vurdu ve 124. Alay komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü.