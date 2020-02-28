Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Esed'in generali Rahmun ve yüzlerce militanı öldürüldü

Türk Hava Kuvvetlerinin Halep’e yaptığı hava saldırısı sonucunda aralarında Tuğgeneral Burhan Rahmun’un da bulunduğu yüzlerce rejim unsurnun öldürüldüğü iddia edildi.
TSK'ya ait SİHA’ların Cebel el-Zaviye'nin doğusunda üst düzey rejim askerlerinin de bulunduğu bir askeri toplantıya hava saldırısı düzenlediği ve Esed rejiminin 124. Alay komutanı Burhan Rahmun'la beraber yüzlerce rejim unsurunun öldürüldüğü iddia edildi.
Rudaw English'in iddiasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Halep'te üst düzey rejim askerlerinin olduğu bir toplantıyı vurdu ve 124. Alay komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü.
#BREAKING: Turkish drones target a Syrian regime forces meeting in Aleppo, killing several soldiers including Brigadier Burhan Rahmun commander of the 124th Republican Guard - Rudaw reporter pic.twitter.com/LOlF836VKm— Rudaw English (@RudawEnglish) February 28, 2020