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Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Yangın faciasında kahreden detay

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan görevlilerin kimlikleri belli oldu. Öte yandan, şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.

IHA24 Temmuz 2025 Perşembe 07:23 - Güncelleme:
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Yangın faciasında kahreden detay
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Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA YANGINDA ŞEHİT OLDU

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

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