Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolmuştu.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi sınırları içinde dağlık alana düştüğü tespit edilen uçakta yer alan 20 asker şehit oldu.

Kaza Türkiye'yi yasa boğarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yapıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesabından C-130 uçaklarıyla paylaşım yapıp, "Günün fotoğrafı" notunu düştü, gelen tepkiler sonrası paylaşımı sildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar, Yunanistan'ın skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "Haddinizi bilin, yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU YAYINLADILAR

Yunanistan Hava Kuvvetleri, alçak paylaşımını kaldırdıktan sonra Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından dün imzalanan yazılan başsağlığı mektubunu yayınladı.

