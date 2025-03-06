Şehitlerin emanetine değindi! Başkan Erdoğan: Türkiye masa başında kurulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milli Mücadele'nin en çetin günlerinden 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesi ne kadar İstiklal ve istikbalimiz uğruna can veren alkanlarıyla kara toprağın sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle tazimle iade ediyorum.

Mukaddes kitabımız ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim bizlere şehitlerin ölmediğini yaşadıklarını bizim bunu hissedemeyeceğimizi Allah katında onların rızıklandırdıklarını bildiriyor biz de bu ilahi müjdeye inanıyor tüm kalbimizle iman ediyoruz biliyoruz ki şüheda yani şehitler peygamberlere özellikle de peygamberimize komşudur. Evliya yurdu dervişler ortağı şuheda bu aziz topraklar için bedel ödeyen gazilerimize de ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

İstiklal marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle aslında hepimiz şehit torunuz şehit ahdiyiz bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz inşallah bundan sonra da onların emanetini yere düşürmeyecek uğruna can verdikleri veya bedel ödedikleri idealleri en güçlü şekilde yarınlara taşımaya gayret edeceğiz öyle diyor Akif şüheda fışkırıracak toprağı sıksan şuheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada hüda.

Siz kıymetli kahramanlarımız bu ülkenin ve milletin düşmanlarının aşamadığı hiçbir zamanda aşamayacağı çeliktensiniz aşamadılar Cudi'de aşamadılar Tendürek'te aşamadılar Besler Deresi'nde aşamadılar oralarda onları illerine gömdün ve şu ana kadar o imanla o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz ben buna inanıyorum. Sizler koleji ile jandarmasıyla sahil güvenliği ile güvenlik korucusuuyla işte bugün burada olduğu gibi yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Mülkümüz canımız bayrağımız ve bütün kutsal değerlerimizi emniyet altındaysa hiç kuşkusuz bunda sizin çok büyük emeğiniz var.

Türkiye'nin güvenliği için nasıl büyük bir özveri de bulunduğunuzu gayet iyi biliyorum Rabbim hepinizden razı olsun ayağınıza taşdeğdirmesin kıymetli kardeşlerim üç kıtanın tam kalbinde yer alan vatanımız stratejik olarak bizlere eşsiz imkanlar sunma yanında zorluklarını da bünyesinde küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için Türkiye olarak biz de her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz.

Hadiseleri trübünden seyretme lüksüne sahip değiliz her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak bölgemizdeki olayları ülkemizin izni olacak şekilde yönetmek yönlendirmek mecburiyetindeyiz hamdolsun özellikle son yıllarda bu konuda çok başarılı bir sınav verdik.

Komşumuz Suriyelileri 13 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru olanı ahlaki ve vicdani olanı yaptık, her türlü riski göze alarak bir utanç lekesini tarihimize bulaştırmadık hatırlayın bu süreçte çok ağır baskı gördük acımasızca eleştirildik hatta ihanetle suçlandık peki sonuçta ne oldu ırkçılık yapanlar kaybetti.

Mazlumları otobüslere doldurup terör örgütlerine ve eli kanlı zalimlere göndermek isteyenler kaybetti.8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu devrimden bu yana 133 bin Suriyeli misafirimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndü bugüne kadar Suriye'ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak daha önce de dikkat çektiğim gibi kimseyi zorlamayacağız ama dönmek isteyen kardeşlerimize de gelecen kolaylığı sağlayacağız.

Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünde ve nice hain saldırıda ülkemizdeki bazı çevrelerin nerelere savrulduğunu hiçbirimiz unutmadık, unutmuyoruz. Türkiye maruz kaldığı onca ihanete, saldırıya rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi zaafiyet yaşamıyorsa, bugün sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır. Bu süreçte en büyük kazanımlarımızdan biri de FETÖ'nün tasfiyesidir.

FETÖ devletimizi içeriden çökerten habis ur misali ülkemiz aleyhine tetikçilik yapmıştır. Birçok ihanetin, kalleşliğin, operasyonun gerisinde bu örgüt bulunuyordu. Emniyet teşkilatımız, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe hem kendimize güvenimiz attı hem de suç örgütlerine daha güçlü mücadele imkanına kavuştuk. Sınırlarımız içindeki terör tehdidi hamdolsun bitme noktasına geldi.

Bir dönem teröristlerin cirit attığı köy, mezra ve yaylalarda güven ve huzur ortamı hakim. Irak ve Suriye'de yaptığımız harekatlarla terör unsurlarını sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Bugün terörsüz Türkiye diye tarif ettiğimizde hedefimizde pekçok taşı, mayını, engeli temizledik. Terörle mücadele eylemimiz çok sık eleştirildi; hatta sabote edilmek istendi. Asla yılgınlık göstermedik, emin adımlarla ilerledik.

Bugün terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü daha kararlı daha avantajlı bir konumdayız. 40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Milletine karşı sorumluluk dışı taşıyan siyasetçinin böylesi bir fırsata sırtını dönmesi düşünülemez. 85 milyonun tamamının hayrına olacak sonucun çıkması için en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz.