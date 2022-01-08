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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bakanlığın açıklamasında, 'Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız.' ifadelerine yer verildi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 22:55 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 23:12
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Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale sınır hattında 3 askerin şehit düştüğü el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısının ardından, ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akçakale sınır hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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