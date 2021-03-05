Şehitlerle ilgili cuma mesajları: Şehitler için bayrak temalı cuma mesajları

05 Mart 2021 Cuma 11:20 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 11:20

Şehitlerle ilgili cuma mesajları, bugünün cuma olması nedeniyle araştırılıyor. Dün helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için tüm Türkiye yas tutuyor. Sosyal medyada Şehitler için bayrak temalı cuma mesajları ve duygusal paylaşımlar yapılıyor. Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen bu günde Şehitlerle ilgili cuma mesajları ve bayrak temalı cuma mesajlarını haberimizde derledik.

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan 11 askerimiz için hep birlikte dualar okunacak, peygamberimizin en yakın komşuları şehitlerimiz Cuma mesajları aracılığıyla da anılacak. İşte hadisli, ayetli, yazılı, kısa, bayraklı, dualı seçenekleri ile şehitlerle ilgili Cuma mesajları...

ŞEHİTLERLE İLGİLİ CUMA MESAJLARI

"Allah yolunda öldürülenlere sakın "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz." (Bakara 2/154) Cuma'nız mübarek olsun...

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Aksine onlar diridirler ve Rableri yanında rızıklanmaktadırlar.' Rab'im yanımızda olsun bu dünyada da öbür dünyada da, Hayırlı Cumalar...

"Allah yolunda öldürülseniz ya da başka bir şekilde ölseniz, şunu bilin ki, hiç şüphesiz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, kâfirlerin dünyada kalıp topladıkları her türlü menfaatten daha hayırlıdır." (Al-i İmran 3/157) Hayırlı Cumalar...

Yine onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lütfu ve ihsânıyla sevindikleri gibi, ayrıca Allah'ın, mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği yolundaki va'dinden dolayı da büyük bir sevinç duyarlar." (Al-i İmran 3/169-171) Hayırlı Cumalar, Cumamız mübarek olsun!

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

"O mü'minler, savaşta bunca yara aldıktan sonra bile, Allah ve Rasûlü'nün tekrar savaşa dönme çağrısına uymuşlardı. İşte böyle güzel davranışta bulunanlarla, Allah'a ve Rasûlü'ne karşı gelmekten sakınanları ahirette büyük mükâfatlar beklemektedir." (Al-i İmran 3/172) Şehitlerimize rahmet yağsın, Cumamız mübarek olsun!

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

"Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır! Bu, Allah'ın bahşettiği çok büyük bir lutuftur. Ona kimlerin lâyık olduğunu ve bunların derecesini Allah'ın bilmesi yeter!" (Nisa 4/69-70) Hayırlı Cumalar...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"O halde dünya hayatını verip âhireti almak isteyen samimi mü'minler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona pek yakında büyük bir mükâfat vereceğiz." (Nisa 4/74) Hayırlı Cumalar...

"Allah'ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır." Gün boyunca, her işinde Allah'ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O'na dayanır, güvenir ve "Allah'ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç." Hayırlı Cumalar...

"Allah"ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız" Hayırlı Cumalar.

'Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." Hayırlı Cumalar...

Ya Rabbi! Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah"ım! Hayırlı Cumalar.

'Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.' Hayırlı Cumalar...

'Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.' Hayırlı Cumalar...

"Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar."

'Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.' Hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." Hayırlı Cumalar...