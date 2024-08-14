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Şehre Dönüş'e Özel İndirimler Başladı!

Uzun bir yaz döneminin ardından 9 Eylül'de okullar başlıyor. Tatilciler şehirlerine geri dönmeye başladı. idefix'in “Şehre Dönüş” kampanyası, eve dönüşte okul ihtiyaçları başta olmak üzere tüm alışverişlerinizi karşılamaya hazırlananlar için büyük avantajlar sunuyor.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Şehre Dönüş'e Özel İndirimler Başladı!
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Tatil bitti, aradığın her şey idefix'te...

9 Eylül okulların açılması öncesi idefix'te yepyeni bir alışveriş dönemi başladı. Öğrenciler okula başlamaya hazırlanırken, şehre dönen aileler arasında keyifli bir alışveriş telaşı yaşanıyor. idefix, kurguladığı "Şehre Dönüş" kampanyasıyla tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına avantajlı bir şekilde yanıt veriyor. Okula ve şehre dönüş döneminde ihtiyaç duyulabilecek pek çok ürünü müşterilerine sunuyor.

idefix'in kırtasiyeden kitaba, küçük ev aletlerinden elektroniğe, süpermarket ürünlerinden evdeki dostlarımızın mama ve kum gibi ihtiyaçlarına kadar her detayı düşünerek hazırladığı şehre dönüş kampanyası ilkokul, lise, üniversite çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılarken, pek çok kategoride fiyat ve ödeme yöntemlerini tüm kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Tüm müşterilerine uygun çözümler sağlayan idefix, üstelik kampanya boyunca %50'ye varan indirim ve Worldcard'a 8 taksite kadar avantajlar sunuyor.

15 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanyalarda, sayısız üründe kaçırılmayacak fırsatlar idefix.com'da sizleri bekliyor olacak.

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