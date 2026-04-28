28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  Şehre inen domuz dehşeti yaşattı! O anlar cep telefonu kamerasında
Güncel

Şehre inen domuz dehşeti yaşattı! O anlar cep telefonu kamerasında

Batman'da doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu akşam saatlerinde kentin en işlek noktası Turgut Özal Bulvarı'na kadar geldi. Yolda yürüyen bir vatandaşa çarparak yaralanmasına neden olan domuz, trafiği kilitledi ve büyük panik yarattı.

Şehre inen domuz dehşeti yaşattı! O anlar cep telefonu kamerasında
Batman'da akşam saatlerinde yaşanan ilginç olay vatandaşları şoke etti. Doğal yaşam alanından şehir merkezine inen bir yaban domuzu, kentin en kalabalık caddesinde hem bir yayayı yaraladı hem de trafiği durma noktasına getirdi. Tüm kargaşa anları vatandaşların cep telefonu kameralarına an be an yansıdı.

BATMAN'DA YABAN DOMUZU DEHŞETİ

Batman'da akşam saatlerinde kent merkezine inen domuz, ortalığı altüst etti. Yayaya çarpıp yaralanmasına neden olan domuz, merkezdeki trafiği kilitledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARGAŞA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, şehir merkezine indi.

Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı'na kadar gelen domuz, yolda yürüyen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu. Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

