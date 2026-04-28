Batman'da akşam saatlerinde yaşanan ilginç olay vatandaşları şoke etti. Doğal yaşam alanından şehir merkezine inen bir yaban domuzu, kentin en kalabalık caddesinde hem bir yayayı yaraladı hem de trafiği durma noktasına getirdi. Tüm kargaşa anları vatandaşların cep telefonu kameralarına an be an yansıdı.

BATMAN'DA YABAN DOMUZU DEHŞETİ

KARGAŞA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, şehir merkezine indi.

Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı'na kadar gelen domuz, yolda yürüyen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu. Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.