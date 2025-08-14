Çanakkale Belediye Başkanı Erkek'in daha iki hafta önce tanıtımını yaparak itfaiyeye teslim ettiği üstün donanımlı itfaiye aracı son yangında alevler arasında kalarak perte çıktı. İtfaiye müdürünün aracı kendi villasının olduğu bölgeye yönlendirdiği, personelin alevler arasında kalan aracı teknik özelliklerini bilmediği için bulunduğu yerden hareket ettiremediği öğrenildi.

Çanakkale'de 5 gün önce merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan ve bir itfaiye aracının alevler arasında kaldığı yangında detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre alevler arasında kalan aracın Çanakkale Belediyesi tarafından iki hafta önce 22 milyon liraya satın alındığı, İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın talimatıyla önlem amaçlı kendi evinin olduğu siteye sevk edildiği ortaya çıktı.

Aracın teknik özelliklerini bilmeyen personel alevlerin ortasında kalan aracı panikle hareket ettiremeyince aracı terk edip canını zor kurtardı. 22 milyon lira değerindeki itfaiye aracı ile müdürün evinin de aralarında olduğu 3 ev küle döndü.

KENDİ OTURDUĞU SİTEYE GÖNDERDİ

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramış ve alevler havadan ve karadan yoğun müdahale ile ikinci gününde kontrol altına alınmıştı.

Yangın sırasında bir itfaiye aracı alevler arasında kalmış, hemen arkasında bulunan huzurevi sakinlerini taşıyan minibüs ise geri çıkarak kurtulmuş, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yangında alevler arasında kalan Çanakkale Belediyesine ait itfaiye aracı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre İtfaiye Müdürü Olcay Runa, belediye tarafından 24 Temmuz'da satın alınan ısıya duyarlı sensörleri sayesinde kendi kendini söndürebilme özelliğine sahip 22 milyon lira değerindeki teknolojik itfaiye aracını , 4 personelle birlikte, önlem amaçlı kendi yaşadığı Sarıcaeli köyünde içerisinde 9 villanın bulunduğu Yamaç Sitesi'nde görevlendirdi.

SİSTEM DEVREYE SOKULAMADI

Aracı rüzgarın estiği yöne park eden itfaiye personeli bir anda alevlerin arasında kaldı. Aracın bir çok teknik özelliğini bilmeyen personel, çareyi aracı terk etmekte buldu.

4 itfaiye personeli araçtan uzaklaşarak canını zor kurtarırken dakikada 3 bin 200 litre su atabilen, ısıya duyarlı sensörleri sayesinde kendini söndürebilen 22 milyon lira değerindeki araç, sistem devreye sokulamadığı için tamamen küle döndü.

MÜDÜRÜN EVİ DE YANDI

Yangın kısa sürede siteyi sararken İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın evinin de aralarında olduğu 3 ev tamamen yandı.

ŞOV YAPMAYA GELİNCE ÇOK İYİLER!

24 Temmuz 2025'te Çanakkale Belediyesi Teknik Hizmetler Kampüsü'nde düzenlenen CHP'li Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in de katıldığı programda teknolojik itfaiye aracı, belediye İtfaiye Müdürü Olcay Runa ve personeline teslim edilmişti. Muharrem Erkek yaptığı konuşmada "Bu itfaiyemize kazandırdığımız bir araç ve bu aracın katma değer vergisi ve diğer masrafları ile bize maliyeti 22 milyon lira.

Ancak farkı özellikleri olan bir araç. Belki de Türkiye'de yalnızca büyükşehirlerde olan bir araç ve bölgemizde yalnızca Çanakkale İtfaiyemizde olacak. 6x6 otomatik şanzımanlı olan aracın hareket kabiliyeti çok yüksek. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne en zorlu arazilerde bile hareket ve söndürme kabiliyeti olan çok vasıflı bir araç kazandırdık. Bu aracımız orman yangınlarında da orman ekiplerine destek verebilecek.

Teknik donanımı ile bölgede benzeri olmayan bir araç. Hava basınçlı köpük sistemi var. Hava basıncı ile su ve köpüğü karıştırarak, dakikada 3 bin 200 litre püskürtme yapabiliyor. Çatı monitörü uzaktan kumandalı ve dakikada 2 bin 400 litre su püskürtebiliyor.

Bunu aynı zamanda hareket halindeyken de yapabiliyor. Ön monitörü joystick kontrollü. Aracımızın 11 bin litre su ve bin litre de köpük kapasitesi var. Özellikle akaryakıt istasyonları gibi yangınlarda, anız, arazi ve orman yangınlarında da çok ciddi destek verecek bir aracımız" dedi.