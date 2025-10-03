İSTANBUL 23°C / 16°C
Şehrin ortasında silahlı dehşet: Bodrum'da enselendiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'daki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

3 Ekim 2025 Cuma 20:05
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 9 Eylül'de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki mekanı kurşunladıkları öne sürülen E.D.D. ve A.A'nın Yunanistan'a kaçmak üzere Bodrum'a geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin, Gölköy Mahallesi'ndeki evde saklandıkları ve kaçma hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli ile saklanmalarına ve kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen T.A, Ç.G. ve E.B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

