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Şehzade Camii iddiası asılsız çıktı: Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi söz konusu değil

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İBB'nin Şehzade Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ortaya çıktı.' iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 17:05 - Güncelleme:
Şehzade Camii iddiası asılsız çıktı: Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi söz konusu değil
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İBB'nin Şehzade Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ortaya çıktı." iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İstanbul Fatih ilçesi, Şehzade Camii restorasyonunun yapılmasına yönelik, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden izin ya da muvafakat talebinde bulunulmamıştır" denildi.

950 Ada 2 parselde bulunan Şehzade Camiine ilişkin 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin çizdirilmesi hususunda, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce İBB'ye muvafakat verildiği aktarılan açıklamada, "Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 3937 sayılı kararı ile projeler onaylanmış olup, müelliflik hakları İBB'de bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kalıcı restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

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