İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, Şehzadebaşı Camisi ve çevresinde meydana gelen tahribata tepki gösteren bir grup, camide bir araya geldi.

Aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, camide akşam namazını kıldı.

Katılımcılar daha sonra tekbir getirip, sloganlar atarak cami ve çevresinde meydana gelen tahribatı protesto etti, ardından camide teravih namazını eda etti.

Polis ekipleri, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlem aldı.

- "BURADA SADECE CAMİYİ KORUMAK İÇİN BURADAYIZ"

Camiye gelenlerden Ömer Saybak, İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuduğunu belirterek, "Şehzadebaşı Camisi'ne yapılan saygısızlıktan dolayı biz de mabedimize sahip çıkmaya geldik, burada caminin kimin olduğunu göstermek için. Bir olay çıkarsa diye değil, asıl maksadımız biz burada camimizin cemaati olarak bulunmak için geldik. Polis ağabeylerimiz sağ olsunlar olayı gayet soğuk kanlılıkla ele almışlar. Şu an çok şükür bir hadise yok. Rahat rahat namazımızı kıldık." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Tayyip de bugün burada olmalarının amacının dün gece yaşanan bazı olaylar olduğunu vurguladı.



Ali Tayyip, şunları söyledi:

"Caminin sınırları içinde camiye yakışmayan hareketler gerçekleşti. İçki içildi, pislikleri buralara atıldı. Farklı eylemler yaşandı. Biz bunlara karşı durduğumuzu belirtmek için buradayız, bir duruş göstermek için buradayız. Bugün teravih namazımızı eda ettik burada. Karşı tarafa, eylemcilere karşı bir şeyimiz yok aynı düşünceyi paylaşmasak da. Burada sadece camiyi korumak için bunu göstermek için buradayız."

- "BİR DAHA BÖYLE ŞEYLERİN YAŞANMAMASI İÇİN MÜSLÜMAN GENÇLER OLARAK BURADAYIZ"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geldiklerini aktaran Akif Şen de camiye yapılan saygısızlığı üzülerek gördüklerini kaydederek, "Bu bizi son derece rahatsız etti. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için Müslüman gençler olarak buradayız. İnşallah bir hal çare bulunur, kaos ortamı biter ve mabedlerimize saygı duymayı öğrenirler." dedi.

Ertuğrul Basuğuy ise İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuduğunu söyledi.



Camiye hiçbir parti önceliğinde ve provokasyon amaçlı gelmediklerine işaret eden Basuğuy, "Buraya gelen bütün arkadaşlarımızın tek derdi, bu camiye, mukaddesatımıza yapılan saygısızlığı önlemek ve engellemektir. Hepimiz sadece bunun için buraya geldik. Bu saygısızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Devlet büyüklerimiz, gerekli önlemleri mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kahraman da "Teravih namazımızı kıldık ve camimizi temizledik. Bir takım olaylar yaşandı. Caminin etrafında şişeler bulundu, hazirelerindeki mezar taşlarına saldırı oldu. Bundan dolayı bugün saflarımızı doldurduk. Camimizi korumak için burada bulunduk. Saygı çerçevesi içerisinde camimizde bulunalım." dedi.

- İFTAR PROGRAMINI İPTAL ETTİLER

Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı, Saraçhanedeki izinsiz gösterilere katılan bir grubun, cami ve haziresine zarar vermesini protesto için bu akşam iftarlarını Şehzadebaşı Camisi'nde açacaklarını duyurmuştu.

Büyük Doğu Akıncıları Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise programın iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül tarafından Şehzadebaşı Camisi'ne yönelik dün akşam gerçekleşen alçakça hareketlerin tekrarını önlemek adına her türlü tedbirin kesinlikle alınacağı yönünde tarafımıza güvence verilmiştir. Bu sebeple bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız iftar ve teravih organizasyonumuzu iptal etme kararı aldık. Ancak derneğimizden bir heyet, camiyi ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacaktır. Bize verilen sözlerin gereği yerine getirilmediği takdirde, Büyük Doğu Akıncıları olarak gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ederiz."

Vali Gül, provokatörlerin saldırısında zarar gören camii ve hazireyi inceledi