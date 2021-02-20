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Güncel

Sekiz yıldır aranan cinayet hükümlüsüne drone destekli operasyon

Şanlıurfa'da 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:50
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Şanlıurfa'da cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten dolayı 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu belirledi.

A.D'nin saklandığı adrese drone desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü saklandığı binada gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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